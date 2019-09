Um passageiro do ônibus da linha 9801, que faz o trajeto Saudade/Santa Cruz, foi esfaqueado durante um assaltado na noite deste domingo (8). A vítima foi socorrida pelo próprio motorista para o hospital Odilon Behrens.

Segundo a Polícia Militar, três homens entraram no coletivo em um ponto na altura do número 1089 da avenida Antônio Carlos, no bairro Lagoinha. Eles seriam usuários de drogas. Conforme o motorista, eles ficaram na parte de trás do coletivo e, em seguida, ele ouviu alguns gritos de passageiros. Um dos suspeitos sentou ao lado do idoso e de posse de uma faca teria anunciado o assalto.

A vítima aproveitou um momento de distração do homem e tentou segurar a arma, mas ele foi ferido na mão. Eles chegaram a lutar, mas o autor conseguiu levar o celular e os documentos do idoso.

O homem teve um corte na mão.

Os militares fizeram rastreamento, mas ninguém foi preso.