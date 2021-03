Duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas após um ônibus cair em uma ribanceira na manhã desta segunda-feira (8), na MG-129, próximo ao trevo do distrito de Santa Rita de Ouro Preto, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. O veículo prestava serviço de transporte de funcionários de uma empresa com sede na região.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, 23 pessoas estavam dentro do veículo. Além dos dois óbitos confirmados, um homem de 50 anos foi socorrido em estado grave e conduzido ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

As outras vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Ouro Preto e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do mesmo município.

Um total de 42 bombeiros militares atuam no local do acidente, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Lafaiete e de Ouro Branco, dois carros da empresa, seis viaturas da Polícia Militar e duas aeronaves Pegasus.

