Motorista e passageiros que estavam dentro de um ônibus coletivo na BR-381 passaram por momentos de pânico na manhã desta sexta-feira (16), após o veículo pegar fogo quando passava próximo ao trevo de Barão de Cocais, na região Cetral de Minas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram grande parte do ônibus, mas todos conseguiram desembarcar sem se ferir.



Testemunhas contaram aos militares que o incêndio começou nas rodas do veículo por conta do superaquecimento. O motorista, então, parou às pressas no acostamento, na altura do bairro Boa Vista, e todos desceram do ônibus.



Pouco tempo depois, ainda conforme as testemunhas, as chamas passaram para a parte superior do coletivo e se alastraram rapidamente. Os bombeiros foram até o local e controlaram o fogo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.