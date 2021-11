Um ônibus que saiu de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro pegou fogo por volta de 1h50 deste domingo (14) na BR-040, próximo ao KM 622. De acordo com militares do Corpo Bombeiros de Conselheiro Lafaiete, no momento do incêndio, o veículo da empresa Sousa Turismo transportava cerca de 50 passageiros. Não houve feridos.

Segundo relatos do motorista, após um barulho anormal na parte traseira do ônibus, ele desembarcou para averiguar o ocorrido e se deparou com uma das rodas do ônibus já em chamas. O motorista ainda tentou conter o fogo com o uso de um extintor, mas o incêndio evoluiu rapidamente.

Ao chegar ao local, os militares se depararam com o veículo completamente tomado pelas chamas. Foram necessários cerca de 10.000 litros de água para controlar o incidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trânsito foi interditado momentaneamente no sentido BH-RJ.