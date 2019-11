Um ônibus com 51 estudantes tombou na madrugada desta segunda-feira (18) no km 416 da MGC-259, próximo ao município de Serro, na região do Vale do Jequitinhonha. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas a um hospital de Diamantina, enquanto outras cinco foram encaminhadas a um hospital do Serro com ferimentos leves.

Os estudantes haviam saído de Montes Claros, no Norte de Minas, em direção a Governador Valadares, onde moram. Eles haviam participado de jogos jurídicos regionais durante o fim de semana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus afirmou que o veículo apresentou problemas nos freios e acabou capotando na pista. A rodovia teve de ser interditada.