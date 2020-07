Um micro-ônibus com trabalhadores da Vale tombou no início da manhã desta terça-feira (14) na rodovia AMG 160, que dá acesso ao distrito de Macacos, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Vale, o motorista e os oito passageiros não tiveram ferimentos aparentes, mas foram levados para o hospital Biocor de Nova Lima para fazer exames.

Ainda de acordo com a Vale, os trabalhadores são terceirizados e na obra de contenção de Macacos e as causas do acidente estão sendo apuradas junto à construtora Barbosa Mello, empresa contratada para executar a obra, e à responsável pelo transporte dos trabalhadores, Liberty Transporte e Turismo Eireli.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente, que ocorreu por volta de 8h no km 7 da estrada, próximo à ponte da via, parece ter sido provocado pela perda dos freios do veículo, já que o local é um longo trecho de declive. O local também fica próximo à pousada Mata Atlântica e à entrada da Estrada do Engenho.

Segundo a PM Rodoviária, presume-se que o veículo perdeu os freios em trecho de bastante descida

Há retenção na via no local, com trânsito em apenas uma faixa, em sistema de pare e siga. A previsão é que a via funcione em mão única até às 14h.