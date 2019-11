Um motorista da linha de ônibus 9501 (São Lucas/ Jaraguá) ficou ferido após a colisão do veículo no muro da garagem de um prédio residencial no bairro Novo São Lucas, na região Centro-Sul da capital, na manhã desta terça-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na rua Nísio Batista de Oliveira, número 429. Ainda não se sabe o que causou a colisão. Além do motorista, não havia mais pessoas no coletivo.

Segundo a BHTrans, a via está interditada e uma equipe da empresa segue para o local.

A linha 9501 faz o trajeto bairro São Lucas, na região Centro-Sul, ao bairro Jaraguá, na Pampulha.