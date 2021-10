A partir deste sábado (16), os ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte voltarão a operar com o quadro de horários normal, assim como era feito antes da pandemia de Covid-19. A informação foi confirmada pela BHTrans nesta manhã.

Desde 17 de março do ano passado, as viagens foram reduzidas na capital devido à queda de circulação de pessoas por conta das restrições impostas pelo isolamento.

Segundo a autarquia, as empresas de ônibus já foram notificadas sobre o retorno. Em nota, a BHTrans informou que estabeleceu às concessionárias a volta da operação dos serviços com toda a frota disponível, inclusive nos horários de pico, durante a noite e a madrugada, como forma de regular o atendimento à demanda.

“É dever das concessionárias cumprir os quadros de horários determinados para as linhas e a BHTrans notifica as empresas sempre que constatar irregularidades na operação do transporte coletivo”, disse em comunicado.

O órgão também orientou que os passageiros registrem solicitações e reclamações referentes ao transporte coletivo por meio do portal de serviços da prefeitura, no PBH APP, ou pelo Twitter @OficialBTRANS.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), já foram feitos ajustes no quadro do horário noturno no Sistema de Transportes Coletivo da capital, válidos desde ontem.

A entidade informou ainda que, para este sábado, o sistema teve acréscimo de 260 viagens. Já no domingo, o aumento será de 210 viagens. A faixa horária contemplada será das 20h às 0h59. A ampliação envolve cerca de 70 linhas.

"Os novos horários noturnos, durante a semana, serão avaliados de acordo com o comportamento da demanda. E, na próxima sexta-feira, dia 22 de outubro, os dados da operação desta primeira semana, após o Decreto 17.738, de 14 de outubro de 2021, serão objeto de análise", informou o SetraBH em nota.

O sindicato indicou ainda que, para o usuário consultar os novos horários, poderão ser acessados nos aplicativos BHBUS+ e SIUMOBILE.

