Um ônibus de turismo caiu de um viaduto no entroncamento das BRs 262 e 381, em João Monlevade, na região Central de Minas, na tarde desta sexta-feira (4). O acidente aconteceu na altura do km 350, na chamada "Ponte Torta", próximo à entrada para a cidade de Dom Silvério. A queda foi de aproximadamente 15 metros.

De acordo com informações preliminares passadas pelo Corpo de Bombeiros, seriam dez mortos e mais de 30 feridos no local - mas esses dados ainda não são oficiais. "Várias ambulâncias de resgate e particulares já resgataram as vítimas do local. A dificuldade está na rede médica regional (Monlevade e Nova Era) suportar a quantidade e gravidade das vítimas", informou o setor de comunicação da corporação.

Ainda segundo os bombeiros, está sendo articulada uma possibilidade de intervenção de transporte aeromédico inter-hospitalar dos casos mais graves.

14h15 - Ônibus caiu de viaduto no entroncamento das BRs 262 e 381, em João Monlevade. Ainda sem informações sobre quantidade de vítimas. Equipes em deslocamento para o resgate das vítimas. Informações preliminares. — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) December 4, 2020

