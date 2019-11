Um incêndio destruiu um ônibus de turismo na manhã desta quarta-feira (27) na MG-129, em Ouro Preto, na região Central do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pane elétrica teria provocado o fogo e muita fumaça tomou conta do veículo. Os 16 passageiros foram desembarcados e o condutor usou um extintor para tentar controlar as chamas. Mas, o fogo se alastrou rapidamente e o incêndio só foi controlado com a chega dos bombeiros. Cerca de 4 mil litros de água foram usados para apagar as chamas.

A pista chegou a ficar interditada nos dois sentidos para a retirada do veículo por um guincho, mas já foi liberada.

O ônibus seguia para o Rio de janeiro. Ninguém se feriu.