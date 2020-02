Um ônibus desgovernado atingiu uma residência, no fim da tarde deste sábado (8), no bairro Lindéia, região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito pessoas ficaram feridas. Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas com ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta das 18 horas na avenida Manjericão, altura do número 765. O motorista do coletivo teria dito que o veículo perdeu o freio e, por isso, não conseguiu evitar a batida. Não há informações de vítimas no imóvel.

Por causa do choque, a rede hídrica foi prejudicada e a Copasa foi acionada para solucionar o vazamento.