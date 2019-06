Um ônibus da linha 62 do Move pegou fogo na tarde desta quinta-feira (6) enquanto passava pela avenida Cristiano Machado, próximo à esquina com a rua Jacuí, no bairro da Graça, região Nordeste de Belo Horizonte. Os bombeiros foram acionados e o fogo foi debelado pouco tempo depois.

Veja imagens feitas no momento em que o fogo toma conta do ônibus:

Ônibus da linha 62 do Move pega fogo na avenida Cristiano Machado, próximo à esquina com rua Jacuí pic.twitter.com/FCF67mqkwr — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) June 6, 2019

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) informou que o incidente com o ônibus do Move, que acabou ocasionando um incêndio, não teve vítima. A empresa vai periciar o veículo para apontar as causas que ainda são desconhecidas. O SetraBH ressalta que todos os veículos gerenciados recebem manutenção periódicas e constantes e só são liberados para circulação após vistoria.

De acordo com a BHTrans, o trânsito foi interrompido. Aos veículos que saíam da avenida Silviano Brandão com destino à avenida Cristiano Machado, no sentido Centro, foi dada orientação de um desvio.

15h03 Interdição na Cristiano Machado entre Silviano Brandão e Jacuí em função de incêndio em veículo do MOVE. Sentido Centro/Bairro. Veículos estão desviados para a Silviano Brandão e retornam pela Jacuí. pic.twitter.com/J2KPzmvfax — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) June 6, 2019

Crédito do vídeo: Francisco Xavier