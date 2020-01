Um ônibus pegou fogo na tarde deste sábado (11) e assustou moradores do bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já controlou a situação.

Ainda não há informações se o incêndio foi criminoso ou provocado por algum problema técnico. Peritos estão no local para identificar as causas do fogo.

Chamas atingira um coletivo da linha 617 Chamas atingira um coletivo da linha 617

As chamas atingiram o veículo da linha 617 (Estação Pampulha/Piratininga), quando o ônibus estava na esquina da rua Altinópolis com rua Brodósqui. De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores relataram que houve explosões e que o combustível do veículo vazou pela canaleta da rua, levando risco às casas. Os agentes precisaram entrar em uma das residência para retirar uma moradora idosa.

O Corpo de Bombeiros também informou já ter notificado a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), já que as chamas atingiram as proximidades da rede elétrica.

Combustível se alastrou pela canaleta e ameaçou residências próximas ao local

Leia mais:

Bandidos tocam fogo em ônibus em Esmeraldas; fiação elétrica foi atingida

Homens ateiam fogo em dois ônibus na Grande BH e deixam bilhetes com os motoristas

Bandidos invadem e incendeiam ônibus em Neves após proibição de baile funk