Um ônibus pegou fogo e ficou destruído, nesta quarta-feira (11), na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A cena do coletivo completamente em chamas assustou quem trafegou pela rodovia no início desta manhã.

O acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros, aconteceu na altura do bairro Morada do Trevo, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido Betim. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, mas uma das hipóteses é de pane elétrica.

As primeiras informações indicam que uma pessoa teve ferimentos leves. O fogo foi apagado por militares dos bombeiros. Por causa da ocorrência, conforme a PRF, a faixa da direita e o acostamento tiveram que ser interditados.