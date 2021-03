O transporte público de Ibirité e Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sofreu alterações nesta segunda-feira (1), com a extensão do trajeto até a área hospitalar da capital mineira e a manutenção da integração.

De acordo com a Prefeitura de Sarzedo, a linha 310C sairá do terminal da cidade e irá até a área hospitalar de BH. Já a linha 315R teve a numeração alterada para 833R e passará a acessar o terminal de Ibirité, além de BH. As mudanças foram aprovadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).



Conforme a Prefeitura de Ibirité, todas as integrações, incluindo aquelas entre linhas municipais, e entre municipais e metropolitanas, só poderão ser realizadas com o Cartão Ótimo.

"No terminal, o Cartão Ótimo está sendo fornecido sem custo para a população. A ação é por tempo limitado. Por isso, alerto que procurem o quanto antes as bilheterias para garantir o Cartão e a Integração", afirmou Flávio Matos, secretário de Desenvolvimento Social.

Impasse

Conforme o prefeito de Ibirité, William Parreira (PTC), a integração da linha 833R foi possível após inúmeras solicitações da prefeitura ao Estado.

"Com diálogo, conseguimos chegar a este consenso: a integração continua! E quem sai ganhando é a população de Ibirité. Pagar R$ 11 para se deslocar para Belo Horizonte seria algo injusto, ainda mais em tempos de pandemia", afirmou.

