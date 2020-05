Um ônibus que transportava 12 funcionários de uma mineradora pegou fogo na BR-040, em Conselheiro Lafeiete, na região Central de Minas, na manhã desta sexta-feira (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Ninguém se feriu. O trânsito é lento na rodovia.

De acordo com os Bombeiros, por volta de 8h, o veículo da Viação Rio Negro passava na altura do km 622, perto da comunidade de Gagé, sentido Rio de Janeiro, quando o motorista sentiu cheiro de fumaça e parou no acostamento.

Os 12 trabalhadores desceram antes que as chamas tomassem conta do veículo. A reportagem entrou em contato com a Vale e com a Viação Rio Negro, mas ainda não houve retorno.

Leia também:

'Fotografias por Minas' usa o poder das imagens em prol de instituições sociais

Coronel Giovanne deixa o comando da Polícia Militar para assumir cargo no governo Bolsonaro