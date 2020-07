Os ônibus em Belo Horizonte terão a circulação restrita e, a partir desta terça-feira (7), vão rodar até 22h. Além disso, os coletivos só vão começar as viagens após 5h. A decisão é do prefeito Alexandre Kalil (PSD), em decreto públicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Conforme o texto, as ações são em "prevenção da disseminação da epidemia de Covid-19". O chefe do executivo também aumentou o intervalo entre os deslocamentos. Antes, os veículos tinham que passar em até 30 minutos. Agora, o tempo máximo foi dobrado. A espera entre um ônibus e outro pode ser de até uma hora.

A BHTrans informou que a decisão entra em vigor nesta terça. Disse, ainda, que o intervalo de até 60 minutos não vai atingir o horário de pico, que é quando a demanda de passageiros é maior.

A decisão ainda altera a circulação dos ônibus aos fins de semana. Aos sábados, só terá transporte coletivo entre 5h e 20h59. Aos domingos e feriados entre 6h e 9h59, e das 16h às 19h59. A exceção é para as linhas alimentadoras das estações de integração, que terão viagens aos domingos e feriados na faixa horária compreendida entre 20h e 20h59.

Veja como fica a situação dos ônibus em BH:

Dias úteis: das 5h às 21h59;

Sábados: das 5h às 20h59;

Domingos e feriados: das 6h às 9h59 e das 16h às 19h59, exceto linhas alimentadoras das estações de integração, que também terão viagens aos domingos e feriados na faixa horária compreendida entre 20h e 20h59.

Antes desse decreto, vigorava um que permitia aos ônibus circular das 4h às 23h nos dias úteis. Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-BH) ainda não se manifestou.

