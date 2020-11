Passageiros de um ônibus da linha S80 (Jardim Vitória/Estação Vila Oeste) ficaram ilhados na tarde desta sexta-feira (13) no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, próximo à entrada da PUC São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo seguia pela marginal da rodovia quando a chuva que caiu na capital começou a aumentar e a água subiu rapidamente. Mesmo com o alagamento, o motorista do micro-ônibus conseguiu atravessar alguns metros, mas o veículo teve uma pane elétrica e ficou ilhado.

Nove passageiros estavam no ônibus no momento do incidente. Algumas pessoas conseguiram sair por conta própria e caminharem até um lugar seguro. Porém, os militares precisaram socorrer outros quatro passageiros. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Assista: