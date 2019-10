Cerca de 20 pessoas ficaram feridas após o capotamento de um ônibus na rodovia Fernão Dias, na altura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, na noite deste sábado (19). As vítimas foram socorridas por equipes dos bombeiros, do Samu e da concessionária Arteris.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o ônibus seguia de São Paulo a São João Nepomuceno com 44 passageiros. O veículo de chocou contra a barreira que separa as pistas e tombou, na altura do km 845. Uma faixa ficou interdita por mais de uma hora, provocando um congestionamento de mais de um quilômetro no sentido Belo Horizonte.

Não há informações se a pista molhada poderia ser a causa do acidente. Mais cedo, por volta das 15h30, perto dali aconteceu outro acidente grave. Um carro bateu na lateral de um caminhão, na altura do km 859, e depois capotou. A filha da motorista, de 10 anos, morreu no acidente. Houve um congestionamento de sete quilômetros até que não houvesse mais interdição nas pistas.