A Campanha de Vacinação contra a Gripe entra, nesta quarta-feira (9), na terceira e última etapa com o desafio de vacinar 90% do público-alvo em Minas. Até o momento, apenas 34,2% foram imunizados contra a influenza no Estado, conforme dados do Ministério da Saúde.

Em Belo Horizonte, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura vacinal atingiu 41%, considerando os grupos da primeira e segunda fases, o que totaliza cerca de 800 mil pessoas imunizadas contra a influenza.

Nesta quarta, a PBH inicia a ampliação dos postos de imunização contra a gripe, com o objetivo de ampliar o acesso e evitar aglomeração em locais de vacinação. Segundo a prefeitura, o público contemplado nas etapas anteriores e que ainda não compareceu aos locais de vacinação ainda pode se imunizar até 9 de julho, quando se encerrará a campanha em todo o Brasil.

Última fase

Conforme o Ministério da Saúde, cerca de 22 milhões de cidadãos estão aptos a receberam a vacina contra a gripe no país. São eles: integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; e pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente.

Além disso, caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas também estão na terceira fase da campanha.

Histórico

A Campanha de Vacinação contra a Gripe começou em 12 de abril deste ano, com foco em crianças entre 6 meses e 6 anos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, gestantes e mulheres puérperas. Essa etapa foi encerrada em 10 de maio, com apenas 8% do público-alvo total de 79,4 milhões vacinado no país, ou seja, 7,6 milhões de pessoas.

Em seguida, a segunda etapa foi iniciada com o objetivo de imunizar idosos com mais de 60 anos e professores contra a influenza. O esforço terminou nessa terça-feira (8), com 15,3 milhões de pessoas contempladas – menos da metade das 33 milhões esperadas pelo Ministério da Saúde no Brasil.

