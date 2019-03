Moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte podem esperar muito calor e chuva neste fim de semana, o último do verão. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve chuvar de moderado a intensamente, 20 a 50 milímetros, na capital mineira e em várias outras regiões do Estado.

"Neste sábado, o ciclo diurno de calor e umidade, associado à pressão relativamente baixa em superfície, favorece a ocorrência das típicas pancadas de verão em praticamente todas as regiões mineiras. No Centro-Sul, Oeste e Leste do Estado, chuvas localmente fortes podem ocorrer principalmente à tarde. No último fim de semana do verão, as temperaturas seguem elevadas, podendo chegar a 37ºC no Norte e Vale do Jequitinhonha", prevê o boletim meteorológico do Inmet.

O alerta para as chuvas intensas vale de 14h deste sábado até 8h de domingo (17), tanto para a Região Metropolitana de BH quanto para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Oeste, Central, Sul e Sudoeste, Campo das Vertentes, Rio Doce e Zona da Mata.

Domingo também deve ter chuva

Ainda conforme o Inmet, para o domingo os moradores da Grande BH podem esperar novamente céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima esperada para a capital é de 29ºC e a mínima de 18ºC.

Já no restante de Minas Gerai a expectativa é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triangulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Rio Doce.

Nas demais regiões, espera-se céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista para o dia no Estado é de 37ºC e a mínima em torno dos 15°C.