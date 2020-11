Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, em Barra Longa. Essas foram as comunidades mais devastadas pelo rompimento da barragem de Fundão, na região Central de Minas. O desastre, que deixou 19 mortos e um rastro de destruição, completa cinco anos nesta quinta-feira (5).

Para os moradores desses e outros locais atingidos, a tragédia é diária desde aquele 5 de novembro de 2015. Quem afirma é a chefe da Força-Tarefa Rio Doce, a procuradora da República Silmara Goulart.

Cinco anos depois, as marcas do mar de lama ainda estão presentes em Mariana

“Quando vemos na TV a barragem se rompendo e o tsunami de lama, o desastre dura um dia para nós. Para os atingidos, são 1.825 dias. São pessoas simples, do universo rural, pescadores e artesãos, que olham ao redor e não reconhecem a própria vida. Eles vivem problemas diários”, afirma a procuradora Silmara Goulart

Dezenas de famílias que tiveram residências destruídas parcialmente ou totalmente ainda aguardam o reassentamento coletivo. “Meu sonho é ter minha casa de volta. Não quero dinheiro, só a minha casinha simples”, afirma Romeu Geraldo de Oliveira, de Paracatu de Baixo. Hoje, ele mora na região urbana de Mariana e está desempregado.

As obras de reassentamento da comunidade foram iniciadas ano passado, mas nenhuma construção foi erguida. Por causa da pandemia, os trabalhos foram paralisados no 1º semestre. O prazo para a entrega não foi firmado.

“Estamos apreensivos, porque não sabemos quando o reassentamento vai acontecer. Muitos já perderam a esperança. O pessoal da roça andava com as próprias pernas, plantava de tudo no quintal, mas agora a gente depende muito da Renova”, diz Romeu.

Há cinco anos, a família dele depende do auxílio emergencial de um salário mínimo (mais 20% por dependente e uma cesta básica), mas o valor não é suficiente para ter conforto na região urbana, segundo Romeu.

“Na roça a gente não paga por gás, porque tem lenha. Não gasta para comprar verduras e legumes. Em Paracatu, antigamente, dava para viver bem com um salário. Aqui, em Mariana, com dois salários, você fica apertado no fim do mês”, desabafa o morador Romeu Oliveira

Reassentamentos

Em Paracatu, 98 famílias decidiram participar do reassentamento. Até o momento, na área escolhida para abrigar a nova comunidade, houve terraplanagem e abertura das vias.

Em Bento Rodrigues, são 211 famílias que optaram por morar no reassentamento e existem alvarás para a construção de 98 casas – duas estão prontas. A Fundação Renova informou que tem levado ao Poder Judiciário todas as questões.

Já em Gesteira, distrito de Barra Longa, a proposta não saiu do papel. O projeto foi acordado entre a Fundação Renova, MPF e atingidos, mas não recebeu aval da Justiça. Trinta e sete famílias participaram, mas oito já preferiram o reassentamento familiar – oferecido pela Renova para quem prefere morar em local diferente da comunidade a ser reerguida.

Para o procurador da República Helder Magno da Silva, a fundação desmobiliza a comunidade. “É extremamente preocupante a Renova levar essas pessoas a deixarem de lado o convívio em comunidade e realizar acordos sem a participação do MPF, o que daria transparência ao processo. As pessoas estão aderindo ao outro modelo porque estão cansadas de esperar, mas os vínculos comunitários são muito importantes e devem ser prioritários”, afirma.

A Fundação Renova - entidade mantida pelas mineradoras e criada para trabalhar as reparações sociais e ambientais em Mariana e ao longo da bacia do rio Doce - afirma que foram pagos R$ 2,6 bilhões em indenizações e auxílios emergenciais a mais de 320 mil pessoas.