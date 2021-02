Apaixonados por cozinha, que desejam aprimorar e profissionalizar os dotes culinários em sala de aula, tiveram a oportunidade de concorrer a um prêmio inusitado fazendo o que mais gostam: pilotando o fogão. Participantes do reality "Mentes do Futuro", promovido pelas Faculdades Promove, de Belo Horizonte, candidataram-se a bolsas de até 100% para cursar Gastronomia e serão conhecidos nesta quarta-feira (24).

O resultado do programa, inédito na capital mineira, será apresentado, ao vivo, às 15h, em live transmitida no Instagram das Faculdades Promove - instagram.com/faculdadespromovebh. O felizardo, contemplado com bolsa integral, estudará Gastronomia na instituição de ensino e, de quebra, ainda levará para casa uma série de presentes. Outros participantes também serão presenteados com descontos de 60% a 90%.

O reality universitário exigiu de cada participante a gravação de um vídeo desenvolvendo uma atividade proposta pela instituição de ensino. Os selecionados ainda tiveram que cozinhar, ao vivo, e apresentar os pratos a uma banca especializada de jurados.

