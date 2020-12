Todos os dez leitos de terapia intensiva do Hospital da Baleia, dedicados a pacientes com o novo coronavírus, estão ocupados nesta terça-feira (29). De acordo com a instituição, a ocupação da UTI Covid é de 100%, enquanto mais de 85% dos 34 leitos de enfermaria dedicados a pacientes com a doença estão sendo utilizados.

O Hospital da Baleia é uma das várias instituições filantrópicas de Belo Horizonte que trabalham em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os atendimentos, 95% são ligados à rede pública.

Para que a situação não se agrave também em outros hospitais da capital, o Baleia reforça a importância da população usar máscaras corretamente, higienizar as mãos e evitar aglomerações. A instituição reitera que os serviços tradicionais, como a oncologia e a hemodiálise, continuam em funcionamento.

De acordo com boletim da Prefeitura de Belo Horizonte publicado nesta terça-feira, 75,1% dos leitos de UTI da rede pública reservados para pacientes com Covid estão ocupados. Na rede privada, a ocupação é de 82%.

Na região Central de Minas Gerais, onde está Belo Horizonte, mais de 30% das UTIs em funcionamento na rede pública estão ocupadas por pacientes com Covid.