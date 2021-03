O avanço da Covid-19 em Minas tem preocupado as autoridades estaduais. Atualmente, 11 das 14 macrorregiões de saúde estão com mais de 90% de ocupação das terapias intensivas destinadas aos pacientes com coronavírus. Por conta dos altos índices da doença no Estado, a Onda Roxa do Minas Consciente foi prorrogada até o domingo de Páscoa, dia 4 de abril.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, os municípios das regiões Leste, Oeste e Vale do Aço são os que mais preocupam por conta da tendência de aumento de incidência e de novos casos. Segundo o painel de monitoramento da SES, essas localidades apresentam, respectivamente, 93,24%; 90,79% e 97,65% de ocupação das vagas de UTI.

O Centro de Minas também é monitorado de perto pelo Comitê de Enfrentamento à Pandemia, já que o índice de utilização dos leitos Covid é de 95%. Segundo o chefe da pasta, Belo Horizonte, no entanto, poderá haver uma redução nos próximos dias por causa das medidas de isolamento adotadas pela prefeitura.

Na região Leste do Sul a situação é a mais dramática: não há mais vagas nas terapias intensivas exclusivas para tratamento dos infectados pelo coronavírus. De forma geral, 83% de todos os leitos disponibilizados para pacientes graves, com qualquer doença, estão cheios.

Nesta quarta-feira (24), Minas bateu recorde de novos casos e mortes pela enfermidade em 24 horas. Devido ao avanço da doença, a Onda Roxa do Minas Consciente foi prorrogada até 4 de abril. A princípio, a medida mais restritiva valeria por 15 dias.

Taxa de ocupação das UTIs Covid em Minas

Leste do Sul: 100%

Sudeste: 98,90%

Sul: 98,42%

Vale do Aço: 97,65%

Noroeste: 97,06%

Centro: 95,02%

Triângulo do Sul: 93,75%

Centro Sul: 93,58%

Leste: 93,24%

Oeste: 90,79%

Norte: 90,23%

Nordeste: 89,55%

Triângulo do Norte: 77,51%

Jequitinhonha: 70%

