Dezoito municípios mineiros aplicaram, até esta terça-feira (17), a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 100% da população adulta. Até a última sexta (13), eram 14 cidades com a imunização dos maiores de 18 anos completa, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Conforme informou o titular da pasta, Fábio Baccheretti, o Estado espera que quase todas as localidades concluam o 1° ciclo ainda em setembro. Com isso, a expectativa é que parte das prefeituras vacine todos os moradores com duas doses até o fim do ano.

“Nós observamos que 18 municípios já oficialmente terminaram a vacinação de todos seus adultos. Há uma expectativa de que, em novembro, o Estado tenha 70% da população vacinada com duas doses e, até o final do ano, boa parte já tenha terminado toda a vacinação dos mineiros acima de 18 anos”, disse em entrevista realizada nesta terça em Belo Horizonte.

Em Minas, até esta terça, 11,4 milhões de pessoas - ou 69,82% da população adulta - tomaram a primeira dose do imunizante. Deste grupo, 4,5 milhões receberam o reforço, o que equivale a 30,53% do público-alvo. Veja aqui o quantitativo por cidade.

O Hoje em Dia solicitou à SES a lista atualizada de municípios que atingiram 100% da vacinação, mas ainda aguarda retorno.

Confira abaixo algumas cidades que já atingiram a meta:

Berilo, no Vale do Jequitinhonha Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha Francisco Badaró, no Vale do Jequitinhonha; Matelândia, no Vale do Rio Doce; Rio Doce, na Zona da Mata; Confins, na Grande BH Natércia, no Sul de Minas; São João das Missões, no Norte de Minas; Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste; Couto de Magalhães, na Central; Dores de Campos, na Central; Antônio Prado de Minas, na Zona da Mata; Cachoeira Dourada, no Triângulo; Extrema, no Sul de Minas.

