O novo ano começou sob chuva intensa em Belo Horizonte, e a previsão do tempo indica que haverá mais água ao longo deste sábado (1º). Segundo a Defesa Civil da capital, o dia será de céu encoberto com chuva - moderada a forte -, acompanhada de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais.

Pela manhã, por volta das 7h40, todas as nove regionais da cidade tinham registro de precipitações. Na região Noroeste, a intensidade era forte, com mais de 5 mm a cada cinco minutos.

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada foi de 17°C, enquanto a máxima estimada é de 22ºC. A umidade relativa mínima do ar deve girar em torno de 85% à tarde.

Acumulado

Até as 15h30 dessa sexta-feira (31), seis regiões da metrópole já haviam acumulado volume maior do que esperado para o mês de dezembro, que tem média histórica de 358,9 mm. Na Centro-Sul, foram mais de 20% acima do normal. Veja o acumulado:

Barreiro: 325,8 (90,8%)

Centro-Sul: 435,6 (121,4%)

Leste: 377,4 (105,2%)

Nordeste: 397,2 (110,7%)

Noroeste: 378,6 (105,5%)

Norte: 349 (97,2%)

Oeste: 369 (102,8%)

Pampulha: 327,4 (91,2%)

Venda Nova: 364,2 (101,5%)

Risco geológico

Em virtude do volume das chuvas previstas para os próximos dias, há a possibilidade de risco geológico até segunda-feira (3). A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. A situação mais crítica está no Centro-Sul, Leste, Nordeste, com intensidade alta. Já em Venda Nova, Norte, Noroeste e Oeste, o risco é moderado.

Alertas no celular

Os moradores podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP para o número 40199. O serviço não tem custo. A população também pode acompanhar pelas redes sociais.

