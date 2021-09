Pelo menos 22 das 34 cidades da Grande BH já vacinam adolescentes de 12 a 17 anos, com e sem comorbidades. A capital anunciou ontem que começa semana que vem a imunização do grupo sem fator de risco. Apesar do alcance de mais de 60% da região, a campanha para essa faixa etária poderia estar ainda mais avançada, principalmente após as divergências entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a aplicação da dose.

Outras questões, principalmente de falta de planejamento, também impactam, destaca o infectologista Unaí Tupinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de BH.

“Poderia ser bem mais rápido, se tivéssemos feito os acertos no ano passado com as indústrias produtoras e o Brasil não tivesse entrado em conflito diplomático com as duas nações produtoras dos insumos”, disse.

Outra questão é a recente discordância entre ministério e Anvisa. Na quinta-feira passada, uma nota técnica do governo federal havia indicado mudança na recomendação da aplicação da Pfizer nesse grupo. Apenas as pessoas com doenças crônicas, deficiência permanente e privadas de liberdade seriam vacinadas. Porém, a agência rebateu, reafirmando a eficácia e segurança da vacina.

Minas, que havia indicado que seguiria as instruções do ministério, voltou atrás um dia depois, após a notificação do órgão regulador, e tornou a aconselhar a aplicação do escudo contra a Covid-19 em todos esses jovens, aos 853 municípios do Estado.

Para Tupinambás, a determinação da pasta pode ter prejudicado o andamento da imunização, atrapalhando algumas prefeituras no prosseguimento do processo. Em Vespasiano, na Grande BH, a aplicação chegou a ficar suspensa. Só nesta quarta-feira os adolescentes sem comorbidades serão protegidos contra o coronavírus.

Desabastecimento

Em meio às divergências, outro desafio é assegurar a vacinação para o restante dos adultos. Contagem chegou a sofrer com a falta de estoque da AstraZeneca por uma semana. Só na segunda-feira é que recebeu novas unidades para administrar a segunda dose. Santa Luzia, também na região metropolitana, viveu situação parecida e até suspendeu o reforço do imunizante de Oxford.

O problema ocorreu em várias partes do país. A aplicação ficou comprometida devido ao desabastecimento do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) utilizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na produção do medicamento. Na segunda, 312,5 mil doses do imunizante foram entregues a Minas, além de 800 unidades da Janssen e mais de 576 mil da Pfizer.