O hábito de procurar o oftalmologista apenas quando é identificada uma alteração na visão pode ser perigoso. Algumas doenças, se não forem tratadas logo no início, podem levar à cegueira.

Números de uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) revelam dados alarmantes em relação à saúde ocular.

Um terço da população brasileira, ou 34%, nunca realizou uma consulta com oftalmologista. A pesquisa foi feita no ano passado com mais de 2 mil homens e mulheres com mais de 16 anos.

A oftalmologista e diretora do Hospital de Olhos Hilton Rocha, Ariadna Muniz, conversa sobre a importância de exames regulares para a saúde dos olhos com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta quinta-feira (7), às 17h30. A live com a médica, que também é professora da Funorte e do Hospital Mário Ribeiro, será pelo Instagram do Hoje em Dia.