Minas Gerais recebeu, no início da tarde desta quarta-feira (24), mais um lote de vacinas contra a Covid-19. O quinto carregamento, com mais 357.400 doses, desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 11h30.

Na nova remessa contém 220 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford e 137.400 do imunizante chinês CoronaVac. Sob escolta da Polícia Federal, as doses serão levadas para a Central Estadual de Rede Frios, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na capital mineira.

Nos próximos dias, as vacinas serão distribuídas às Unidades Regionais de Saúde (URS). O público-alvo para a próxima etapa da campanha e o quantitativo que cada prefeitura irá receber, serão anunciados pelo governo estadual na próxima sexta-feira (26).

🔺💉 Quinto lote de vacinas contra a Covid-19 desembarcou no início da tarde desta quarta-feira no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH. Estado recebeu mais 357.400 doses, sendo 220 mil da vacina AstraZeneca/Oxford e 137.400 do imunizante chinês CoronaVac. pic.twitter.com/OuGxF4UVlU — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) February 24, 2021

Campanha de vacinação

Até a manhã de hoje, 530.511 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas, o que corresponde a 68,93% da população estimada em grupos prioritários. Deste total, 220.564 (28,7%) receberam a segunda dose do imunizante. Os dados são do Vacinômetro, painel da SES-MG que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo, receberam a imunização 442.200 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 22.276 idosos que estão em asilos, 2.647 deficientes que vivem residências inclusivas e 6.442 índios de aldeias mineiras. Com relação à segunda dose, 197.269 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 17.099 em idosos, 1.237 em deficientes e 4.291 em indígenas. De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.171.180 imunizantes, sendo 1.137.946 já distribuídas aos municípios.

Operação

A maior operação para campanha de vacinação na história de Minas Gerais começou no dia 18 de janeiro, data da chegada do primeiro lote de vacinas, quando foram recebidas 577.480 doses de CoronaVac. A segunda remessa foi composta por 190,5 mil doses de AstraZeneca. O terceiro carregamento desembarcou com 87,6 mil vacinas e o quarto com 315,6 mil, ambos com doses do imunizante chinês.

Com a chegada das 357,4 mil unidades nesta quarta, O Estado já recebeu um total 1.528.580 vacinas do governo federal.

Remessas recebidas

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1

2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1

4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2

5ª remessa: 357.400 doses da AstraZeneca e CoronaVac, em 23/2.

Leia mais:

​Minas registra 200 óbitos por Covid-19 em 24 horas e chega a quase 18 mil mortes

Vacina contra a Covid, criada pela UFMG, deve ser testada em humanos no 2° semestre

Minas recebe mais 357.400 doses da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira