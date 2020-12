Minas Gerais tem 444.800 casos confirmados de Covid-19, com 31.273 pacientes sendo acompanhados, segundo Boletim Epidemiológico divulgado nesta quarta (9). 383 pessoas em hospitais do estado estão utilizando um dos 1500 ventiladores pulmonares produzidos pelo Projeto Inspirar, aparelho fundamental para pacientes graves que apresentam insuficiência respiratória por conta da Covid. Os equipamentos foram produzidos na sede do projeto, em Itajubá, no sul do Estado, com suporte do Senai e de várias empresas na confecção de protótipos, e doados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) ao governo do Estado para utilização na rede de saúde pública.

O diretor de Marketing e Mercado da Tacom e sócio do Projeto Inspirar, Marco Antônio Tonussi Rodrigues, conta como o equipamento desenvolvido com tecnologia mineira e com um custo bem menor do que os similares no mercado está ajudando no tratamento dos pacientes com Covid.

Veja no vídeo abaixo.