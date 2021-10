O sinal de TV digital será disponibilizado a 470 municípios mineiros (veja a lista) que ainda contam apenas com a transmissão analógica. A medida foi anunciada na terça-feira (19), com a entrada de Minas no projeto Digitaliza Brasil, do governo federal.

As cidades elegíveis têm até 11 de novembro para aderirem ao projeto através do site do Ministério das Comunicações. A previsão da instalação do sinal digital é para 2022, quando também serão oferecidos conversores de televisão para as famílias integrantes do Cadastro Único (CadÚnico).

Minas faz parte da primeira fase do Digitaliza Brasil, abrangendo cerca de 28% do total de municípios atendidos. A instalação do sinal irá oferecer, inicialmente, quatro canais com programação educativa. A expectativa é que o canal Rede Minas, da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), possa ser sintonizado em quase todo o Estado.

Outras emissoras também poderão disponibilizar seu sinal digital para as cidades contempladas pelo projeto.

