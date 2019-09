O setor de Tecnologia da Informação segue em alta no Brasil e, de acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), deve contratar 420 mil profissionais até 2024. O estudo revelou que há vagas sobrando na área, mas que falta mão-de-obra qualificada. Por isso, para atender a demanda, é preciso formar profissionais capacitados.

A boa notícia para quem quer ingressar no mercado, mas que não tem condições de investir em cursos técnicos e superiores, é que o programa Brasil Mais Digital oferece mais de 50 cursos diferentes de introdução à Tecnologia da Informação, programação, desenvolvimento de competências e conteúdos gamificados. E o melhor: as aulas são on-line e totalmente gratuitas!

De acordo com a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), que é responsável pelo projeto, cada curso tem duração média de 20 horas e qualquer pessoa pode se inscrever no site do Brasil Mais Digital. "As inscrições são abertas para todos e não limitamos o número de cursos realizados. Todos os são online, gratuitos e os participantes recebem um certificado ao final da conclusão de cada curso", explicou a Softex.

Ainda conforme a entidade, as vagas são disponibilizadas diariamente pelas empresas. Por isso, os interessados devem acessar a página todos os dias para acompanhar os cursos com oportunidades abertas. Dentre os cursos oferecidos estão: designer de minecraft; alfabetização digital; Internet, os serviços de nuvem e a World Wide Web; aprendendo a programar e Fundamentos de Rede e comunicação visual para web.