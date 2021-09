As manifestações de 7 de Setembro em Belo Horizonte tiveram os trajetos e pontos de concentração definidos. Os protestos desta terça-feira ocorrerão na Praça da Liberdade, região Centro-Sul, e na Praça da Estação, no Centro da capital. Veja os locais dos atos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro.

O esquema de operações da Polícia Militar (PM) para os atos foi inspirado nos sistemas usados no Carnaval e nas eleições. Mais de 80% dos militares estarão em ação, com bases de apoio nas principais vias de deslocamento.

Pró Bolsonaro

Ato programado em defesa de Jair Bolsonaro está marcado para 10h

A concentração será na Esplanada do Mineirão, na Pampulha

Grupo seguirá pela avenida Carlos Luz, passando pela avenida Dom Pedro II, elevado Helena Greco e avenida Bias Fortes, até a Praça da Liberdade

Contra Bolsonaro

Participantes do Grito dos Excluídos vão se encontrar às 10h

O grupo vai se reunir na praça Afonso Arinos, no Centro de BH

Os manifestantes seguirão até a Praça 7 e, depois, Praça da Estação

Aglomerações

Os protestos do Dia da Independência também acendem o alerta para aglomerações. O comando da polícia reforça o cuidado com a segurança, e diz que os protocolos serão parte da fiscalização.

“A Polícia Militar conta com o bom comportamento do cidadão no cumprimento das medidas de saúde e segurança. Nossa equipe estará à disposição para qualquer orientação”, disse o chefe do Estado Maior da PMMG, coronel Eduardo Felisberto Alves.

Participam do plano de ação as polícias do Meio Ambiente, Rodoviária, a Defensoria Pública de Minas e o Ministério Público.

