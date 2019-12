Todo dia é um 7 x 1 diferente. O termo surgido após a goleada da Alemanha sobre o Brasil, na Copa do Mundo de 2014, agora poderá ser utilizado para expressar um bom motivo. Parte da renda arrecada após a goleada histórica - que culminou na eliminação vexatória da Seleção Brasileira do Mundial, dentro do Mineirão -, foi doado para o Hospital da Baleia.

Com a renda, de R$ 150 mil, a instituição filantrópica construiu consultórios ondontológicos que vão atender pacientes infantis que lutam contra o câncer. O espaço será inaugurado na próxima segunda-feira (16). Futuramente, a intenção é ampliar o serviço também para os pacientes adultos.

A construção fez parte do projeto Goleada do Bem. Junto com o Gigante da Pampulha, o consulado da Alemanha no Brasil e a ONG alemã Dahw leiloaram a trave e partes da rede utilizada no jogo. Cada um doou acima de 71 euros (em referência ao placar), por cada pedaço da rede. A trave, por sua vez, está exposta no museu do futebol de Dortmund, na Alemanha.

O total levantado com o leilão foi repassado para quatro instituições, incluindo a Baleia. Além da quantia, outras empresas ajudaram na construção dos consultórios. "A partir de agora, o Baleia vai melhorar o atendimento odontológico aos pacientes da oncologia pediátrica", celebrou o hospital.

Segundo a instituição, o cuidado odontológico contribui para a prevenção de agravos da doença e, também, a melhora do paciente, "diminuindo a incidência de infecções respiratórias, a necessidade de antimicrobianos sistêmicos, a diminuição da mortalidade, além de representar uma economia significativa".

O novo serviço vai oferecer procedimentos preventivos e curativos, principalmente no combate à mucosite.