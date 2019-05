Comer maçã substitui a escovação? Mascar goma tira mau hálito? Quando o assunto é saúde bucal, muitas pessoas tendem a seguir dicas de internet ou sugestões de amigos. Veja o que é mito ou verdade no que se diz sobre os cuidados com dentes:

Devo usar muito creme dental para escovar os dentes?

MITO. A impressão de que muito creme dental ajuda na limpeza dos dentes é um engano. Uma pequena quantidade é suficiente para uma ótima limpeza nos dentes, pois o recomendado é colocar o creme apenas dentro das cerdas da escova dental. Importante destacar que o creme dental precisa conter flúor em sua fórmula, pois o elemento é comprovadamente eficaz na prevenção da cárie.

Posso comer uma maçã e não escovar os dentes?

PARCIALMENTE MITO. Não é totalmente mito, pois comer uma maçã ajuda a limpar a superfície frontal dos dentes. Mas não é tão eficaz como realizar uma higiene bucal completa com o uso de escova, fio e creme dental. Ao passar o fio, possivelmente haverá restos do alimento entre os vãos do dente.

Mascar chiclete acaba com o mau hálito?

MITO. Apesar de mascarar o odor ruim, o chiclete não acaba com o problema. E nos casos em que o cheiro é muito forte, o sabor do chiclete pode se misturar ao cheiro e ser ineficiente.

Creme dental com efeito branqueador clareia os dentes?

MITO. Somente o(a) cirurgião(ã)-dentista está apto para indicar um tratamento clareador. O mais recomendado é realizar o procedimento em consultório e seguir todas as instruções do profissional. O creme dental branqueador é indicado para a manutenção do clareamento. Alguns são muito abrasivos e removem apenas as manchas externas, assim dão a sensação de dentes mais brancos, mas, na verdade, riscam o esmalte dentário e muitas vezes deixam os dentes mais opacos.

Devo manter uma boa saúde bucal para não influenciar a minha saúde geral?

VERDADE. Assim como muitos sintomas de doenças sistêmicas se manifestam na boca, ela também é porta de entrada para essas doenças. Por isso, para manter uma boa saúde, é indispensável fazer uma higienização bucal de forma adequada com o uso de produtos indicados pelo(a) cirurgião(ã)-dentista. As consultas odontológicas também devem ser regulares, pois são nessas visitas que o profissional pode detectar problemas e indicar tratamentos.

Mulheres grávidas precisam dar mais atenção a saúde bucal?

VERDADE. Durante a gestação, a mulher se torna mais vulnerável a doenças bucais, como a cárie e a doença periodontal. Um dos motivos é o conjunto de alterações hormonais que modificam a saliva e o pH da boca. No pré-natal odontológico, o(a) cirurgião(ã)-dentista irá prevenir e tratar doenças orais, além de orientar as futuras mamães sobre aleitamento materno, hábitos saudáveis e higiene oral. Segundo a conselheira do CROSP Sofia Uemura, doenças na cavidade oral colaboram para desfechos negativos na gestação, como mortalidade perinatal e prematuridade, por isso, a saúde bucal da mãe interfere diretamente na saúde do bebê.

Antibióticos mancham os dentes?

PARCIALMENTE VERDADE. A tetraciclina é o único tipo de antibiótico com efeitos colaterais que podem comprometer os dentes. Ela costuma danificar o esmalte dos dentes e manchá-los – em alguns casos, alterando a cor para um tom acinzentado. Mas, esse efeito colateral representa perigo apenas para os dentes que estão em formação, isto é, entre o quarto mês de vida intrauterina e até aproximadamente os setes anos de idade.

Bicarbonato de sódio pode clarear os dentes?

MITO. Muito comum em receitas caseiras para clarear os dentes, o bicarbonato de sódio não é a melhor maneira de clarear os dentes. O produto é um abrasivo forte que atua como esfoliante, polindo a superfície externa e podendo causar desgaste aos dentes. Lembrando que o recomendado é fazer um tratamento clareador diretamente com o(a) cirurgião(ã)-dentista) e seguir todas as instruções do profissional.

O chá das folhas de batata doce pode curar a dor de dente?

MITO. Apesar da crença popular de que o chá tem ação anti-inflamatória, não há nenhuma evidência científica da sua eficácia. Para tratar a dor, é sempre recomendado que faça uma consulta com o(a) cirurgião(ã)-dentista. O profissional fará o diagnóstico da origem do problema e assim, tratá-la da forma mais adequada.

Fonte: Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)