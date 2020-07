Uma denúncia anônima levou uma guarnição da Guarda Municipal a determinar o fechamento de uma boate na avenida Capim Branco, bairro Vista Alegre, que recebia uma festa com cerca de 80 pessoas. O relato é de que várias pessoas que estavam no local não usavam máscaras, desrespeitando ainda o decreto municipal que as exige em locais públicos. Três pessoas foram conduzidas ao Ceflan, por desacato. Após receber orientação dos agentes, o proprietário do estabelecimento fechou as portas do mesmo.