O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT) prorrogou a realização de testes rápidos gratuitos para a Covid-19 em motoristas profissionais e caminhoneiros em 19 estados do país. Ao todo, serão disponibilizando 39.909 testes para o novo coronavírus no país, sendo 3.600 para Minas Gerais.

A ação teve início em 18 de junho e em uma semana foram realizados 27.379 testes. Desse total, 25.126 (91,8%) foram negativos; 1.981 (7,2%), positivos; e 272 (1%), inconclusivos (testes descartados). No caso de resultado positivo, os trabalhadores são orientados a buscar atendimento em centros de saúde e sobre o correto isolamento social durante o período de recuperação.

Os locais e horários variam de acordo com a unidade, e os motoristas são abordados durante o abastecimento. Os profissionais também recebem orientações de prevenção da doença e de higienização das mãos e dos veículos, além de máscaras de tecido reutilizáveis.

A Mobilização Nacional de Combate ao Coronavírus é realizada em estradas de Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.