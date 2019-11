Alunos do curso de Nutrição das Faculdades Kennedy e de outras instituições de ensino superior públicas e privadas se mobilizam, a partir desta segunda-feira (11), para levar conhecimento sobre rótulos e o que eles dizem sobre o real conteúdo dos alimentos aos moradores de Belo Horizonte. A ação acontece na estação Vilarinho, em Venda Nova.

De acordo com a nutricionista, conselheira e pesquisadora Melissa Luciana de Araújo, também professora nas Faculdades Kennedy, a exposição é d'O Joio e o Trigo, veículo especializado em notícias sobre a indústria alimentícia. "Eles vão apresentar uma exposição que tem rodado algumas capitais do país e nós entraremos com as informações para o público sobre os rótulos dos alimentos apoiadas pelos integrantes da Aliança pela Alimentação adequada e saudável - Núcleo Minas Gerais ", declarou.

Nesta , será realizada a Tenda da Felicidade, que é uma abordagem para esclarecer o que está contido em cada alimento e vai durar o dia todo na estação Vilarinho. Na terça-feira (14), haverá um debate com profissionais d'O Joio e O Trigo para falar sobre jornalismo e alimentação a partir das 14h no mesmo local.

A programação é gratuita e acontece na estação como forma de democratizar o acesso a informações necessárias como as que dizem respeito à alimentação. "O objetivo é conversar com o público que está em trânsito", explicou Melissa.