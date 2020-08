O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) recebeu, nessa quarta-feira (12), uma ação popular que pede a ampliação da circulação dos ônibus em Belo Horizonte para 100%. Desde o início da pandemia, os coletivos municipais estão trabalhando em escalas reduzidas.

De acordo com a legislação atual, os coletivos convencionais só podem trafegar com até dez pessoas em pé. Nos carros articulados do Move o número permitido dobra (10). Já nos micro-ônibus a liberação é de até cinco passageiros sem assento.

Conforme o TJMG, a ação foi recebida na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal e não tem previsão de análise. A ação popular foi aberta com pedido de Justiça gratuita. No entanto, ainda segundo o TJ, não houve comprovação da necessidade desse uso.

Por isso, o juiz responsável pelo caso despachou o pedido, solicitando que os responsáveis pela ação popular comprovem a necessidade de Justiça gratuita. Enquanto não há essa ratificação, o processo fica parado.

A reportagem tentou contato com o advogado que assina a petição, mas ainda não obteve sucesso.

Circulação aquém

Na semana passada, o Hoje em Dia mostrou que, após o anúncio da reabertura de alguns estabelecimentos comerciais, a Prefeitura de BH afirmou que as empresas de ônibus iriam se adaptar à nova demanda, com maior circulação de pessoas nas ruas e, portanto, maior necessidade de uso do transporte público.

Na ocasião, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-BH) informou que ampliaria as viagens em 15% nos dias de funcionamento das lojas e shoppings.

A reportagem entrou em contato com o Setra-BH e com a BHTrans e aguarda posicionamentos.