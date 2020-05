A campanha educativa "Maio Amarelo", coordenada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), terá ações diferentes em função da pandemia do novo coronavírus. A iniciativa neste mês será digital por meio das redes sociais e com compartilhamento de peças publicitárias em grupos de whatsapp.



O projeto acontece desde 2014 com o objetivo de diminuir o número de acidentes no trânsito. As principais ações presenciais foram transferidas para setembro. Desta forma, blitze educativas, visitas às instituições de ensino e seminários ficam para o segundo semestre de 2020. Já as escolas que desejam participar da campanha podem fazer inscrições no site do Detran.

Com o tema “Perceba o risco, proteja a vida”, a iniciativa vai disponibilizar informações e orientações que auxiliem na proteção de profissionais estão nas ruas diariamente para garantir a saúde e segurança da população e o abastecimento do país durante o enfrentamento do novo coronavírus.



Detran-MG iluminado

Nesse mês, a sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), em Belo Horizonte, estará iluminada com a cor símbolo da campanha. Nas redes sociais, serão publicadas mensagens que incentivam um trânsito com atitudes respeitosas, prudentes e seguras.



Maio Amarelo Kids

Um aplicativo foi lançado para ajudar no aprendizado das crianças que têm entre 7 e 14 anos. A plataforma, disponível de forma gratuita nas lojas da App Store e Google Play, traz jogos que possibilitam interação, entretenimento e desafios sobre o trânsito.