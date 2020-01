Um açude de água se rompeu na manhã desta quinta-feira (23) na zona rural de Aricanduva, no Vale do Jequitinhonha. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, o rompimento afetou o nível do rio que passa pela cidade, provocando inundação em seu entorno.

O rio teria subido um metro após o rompimento do açude. Não há informações sobre feridos, desalojados ou se a chuva teria provocado a mudança na estrutura.

A Defesa Civil informou que está monitorando o caso e mais informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

Empresas de comunicação da região estão fazendo alertas a comunidades do Jequitinhonha vizinhas a Aricanduva. Veja uma das postagens, feitas por uma rádio de Virgem da Lapa: