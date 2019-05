Barão de Cocais - A situação da barragem Sul Superior, na Mina Gongo Soco, em Barão de Cocais, na região Central de Minas, é principal preocupação da Defesa Civil estadual. A estrutura não tem a estabilidade garantida desde fevereiro e, segundo a Vale, responsável por ela, está classificada no nível 3, o que significa situação iminente de rompimento.

De acordo com o major Eduardo Lopes, superintendente de Gestão de Risco da Defesa Civil do Estado, o rompimento da barragem não vai ocorrer, necessariamente, com a queda do talude norte da mina. “O deslocamento do talude permanece com uma deformação que não é uniforme, e isso gera uma série de possibilidades como o deslizamento parcial ou completo da estrutura para o fundo da cava”, explicou. “A nossa preocupação é com a barragem. Nossas ações de prevenção e referências em termos de tempo para agir é em relação ao possível rompimento da barragem”, acrescentou.

Neste sábado (25), a Agência Nacional de Mineração (ANM) informou à Defesa Civil Estadual que uma área do talude movimentou 18 centímetros. O órgão estadual afirmou, entretanto, que não é possível cravar como ocorrerá o deslizamento da estrutura. “Esse provável deslizamento não podemos afirmar como se dará. Estamos em constante contato com a equipe de engenharia da Vale”, informou o superintendente de Gestão de Risco da Defesa Civil de Minas Gerais.

Entre os moradores de Barão de Cocais circula a informação de que a queda do talude pode acontecer na terça-feira (28). A Defesa Civil, entretanto, não confirma a informação, que, segundo o órgão, é de responsabilidade da Vale. Procurada pela reportagem, a mineradora não se manifestou sobre o assunto.

