Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) bateu em um poste no Centro de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, na tarde deste domingo (27). Ninguém se feriu gravemente, de acordo com a própria instituição.

De acordo com o Samu Oeste, a ambulância seguia para um atendimento, com sinais sonoros e luminosos ligados, mas foi surpreendida por um carro em um cruzamento da rua Goiás com rua Mato Grosso. Ao tentar desviar do veículo, a Unidade de Suporte Básico (USB) bateu no poste.

O acidente aconteceu na rua Goiás

Estavam na ambulância duas estudantes de medicina, que tiveram ferimentos leves. O motorista e um técnico de enfermagem não ficaram feridos e ajudaram nos primeiros socorros às colegas, que foram levadas para a UPA de Divinópolis.

No carro, haviam duas mulheres, que tiveram escoriações e foram levadas ao Hospital São Judas Tadeu.

“O acidente com o a ambulância não causa prejuízo no atendimento à população. Imediatamente uma Unidade reserva e equipe foram colocadas no lugar da ambulância acidentada. Uma sindicância será aberta para investigação do acidente”, afirmou o Samu.