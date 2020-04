Há cinco anos como técnica de enfermagem em um hospital particular da capital, Sheila*, de 28, já atendeu a pacientes com suspeita do novo coronavírus onde trabalha. Apesar do que sabia sobre os outros países, ela afirma que a “ficha só caiu” quando o primeiro caso grave chegou à unidade.

“Foi preciso ver para acreditar o que realmente é essa doença, a gente se coloca no lugar do doente. Tinha pesadelo, estava adoecendo psicologicamente”, conta.



Pânico

Márcia*, de 38 anos, também diz que os primeiros dias de atendimento aos pacientes com sintomas de Covid-19 foram de pânico. Hoje, o maior medo é levar o vírus para dentro de casa. “Nos primeiros dias eu chegava ao serviço chorando. O apoio psicológico dado alivia. O problema é que esse vírus ainda é novo, não se sabe como será a manifestação dele”. *Nomes fictícios