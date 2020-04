Enquanto Estados como São Paulo, Amazonas, Ceará e Rio de Janeiro vivenciam a saturação do sistema público de saúde por causa da pandemia de Covid-19, Minas Gerais tem a situação sob controle. De acordo com o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, neste momento há 105 internações em unidades de terapia intensiva por suspeita do novo coronavírus no Estado. Ou seja, 57% dos leitos de UTI e CTI estão ocupados, mas a taxa para a doença é de 4%. Um cenário confortável, mas que ainda exige atenção. "A guerra não está vencida. Temos ainda muito tempo para enfrentar a Covid", disse, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (27).

Em relação aos leitos de enfermaria, a taxa de ocupação no Estado é de 60%, enquanto 4% deles são relacionados a pacientes com notificações da Covid-19 – isso equivale a 442 pacientes com suspeita da doença internados no momento em quadro sem gravidade. De acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira, Minas tem 1.586 casos e 62 mortes confirmadas em relação ao novo coronavírus.

Para o secretário, o cenário da saúde em Minas é confortável por motivos multifatoriais (antecipação do isolamento social, reforço da saúde, trabalho de monitoramento), mas o principal deles é a adesão da população, que está mantendo um nível considerável de distanciamento social. Para que os níveis de atendimento em hospitais se mantenham satisfatórios, é fundamental que as pessoas continem se mantendo dentro de casa.

O secretário reconhece que há um temor nas autoridades de que haja um relaxamento no distanciamento social e que isso provoque um aumento no número de casos da doença. “Nos deixa preocupados haver uma pressão por um retorno ao normal. Mas o normal nunca mais será do jeito que fazíamos antes da pandemia. O retorno terá que ser muito responsável”, afirmou o secretário durante entrevista coletiva nesta segunda-feira.

A recomendação do secretário é que todos cidadãos avaliem se devem realmente sair de casa. Caso a pessoa tenha verdadeira necessidade de sair à rua, que tome todos os cuidados possíveis: uso de máscaras e álcool gel e evitar aglomerações.

“Todos os cidadãos de Minas podem acompanhar o que a Secretaria de Saúde está realizando, ter como norte nossas orientações, pois nossos técnicos são pessoas dedicadas, com informações e histórico no enfrentamento a epidemias. Eles sabem qual melhor caminho”, disse Amaral.

Durante a coletiva, também foi informado que, até quarta-feira (29), será publicado no Diário Oficial do Estado as informações referentes ao programa Minas Consciente, que apresenta orientações para uma reabertura gradual e planejada do comércio. Além de informações para prefeituras, o programa também trará recomendações para empresários, colaboradores e cidadãos em geral.

