Geada, seca, irregularidades das chuvas, granizo, aumento da temperatura média e até tempestade de areia. O clima no Brasil e no mundo vem mudando ao longo dos anos e preocupando ambientalistas e especialistas no assunto.

O último boletim divulgado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) revela que a temperatura no planeta está 1,07ºC mais alta. A informação, segundo o painel, considera o aumento global desde 1850. Segundo o relatório do órgão, que pertence à Organização das Nações Unidas (ONU), grande parte desse aumento está relacionada à ação humana.

O coordenador do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Lizandro Gemiacki, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o assunto nesta terça-feira (28), às 17h30.

A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

