Mesmo após a interrupção da captação de água no rio Paraopeba, por causa da tragédia em Brumadinho, a Copasa garante que o abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte está garantido por, pelo menos, 18 meses. A empresa reforça que não há risco iminente de colapso hídrico para o abastecimento.

Conforme comunicado publicado pela empresa nesta quarta-feira (10), as três represas do Sistema Paraopeba (Rio Manso, Serra Azul e Várzea das Flores) e o rio das Velhas estão com plena capacidade para atender a população durante esse período, mesmo durante a estiagem de inverno.

Graças à captação de água no rio Paraopeba, o volume acumulado das três represas subiu nos últimos quatro anos. Os gráficos disponíveis no site da Copasa mostram que as três represas do Sistema Paraopeba estavam, em março de 2014, com 68,7% de volume acumulado, chegando a 26,2% após 1 ano e meio, em setembro de 2015.

Após a captação no Paraopeba, iniciada em dezembro de 2015, o volume acumulado nos primeiros seis meses passou para 58,8%. No final de março de 2019 este volume estava em 75,4%. A situação diária do volume dos reservatórios da RMBH pode ser consultada aqui.

Um plano de medidas emergenciais e compensatórias para a garantia do abastecimento de Belo Horizonte e região foi apresentado à Vale.

A mineradora informa que está em conversa com a Copasa e apresentou cronograma para realização dos estudos de viabilidade das medidas e dos projetos discutidos.

Visita técnica

Nesta terça-feira (9), vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Barragens da Câmara de Belo Horizonte fizeram visita técnica à estação de tratamento de água da Copasa, localizada no distrito de Bela Fama, em Nova Lima, para questionar a empresa sobre uma possível crise hídrica provocada pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão.

Nessa estação, é captada a água do rio das Velhas. A preocupação da Copasa e de órgãos públicos é de garantir a segurança das barragens de Nova Lima que possam atingir a estação, em caso de rompimento. Por isso, a empresa deve fazer uma intervenção na barragem abandonada da Mundi Mineração, localizada há dois quilômetros do Rio das Velhas, no município de Rio Acima. Por meio de um convênio com o Governo do Estado, a empresa começará, na semana que vem, a tratar os resíduos dessa barragem que possui cerca de 80 mil m³ de água. Com um custo de R$ 7,8 milhões aos cofres da Copasa, a obra está prevista para durar aproximadamente 10 meses.