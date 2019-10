Está aberta a votação para escolha do nome da mais jovem gorila do Jardim Zoológico de Belo Horizonte, que nasceu no dia 8 de junho deste ano. As opções são: Anaya, Gimbya e Maisha. Os três nomes foram escolhidos em uma eleição que contou com a participação de alunos de 45 escolas municipais da capital.

Anaya significa "olhar de Deus". Gimbya quer dizer "princesa". E Maisha representa "vida".

A votação é pelo site do G1 até o dia 23 de outubro.

Família gorila

No recinto dos gorilas, existem duas fêmeas (Lou Lou e Imbi), um macho (Leon) e outros três irmãos da gorilinha nascida em junho, sendo um por parte de mãe (Sawidi) e dois por parte de pai (Jahari e Ayo).



O crescimento da família de gorilas no Zoológico de Belo Horizonte é um dos grandes destaques da instituição, tanto pela preservação de uma espécie ameaçada de extinção nas selvas africanas (habitat de origem) quanto pelo interesse dos visitantes.

