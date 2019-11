A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, abriu as inscrições para os candidatos a Rei, Rainha e Princesa do Carnaval de Belo Horizonte 2020. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, em dias úteis, na sede da Belotur, das 10h às 14h e de 15h às 18h até 18 de novembro. Para participar do concurso é preciso ser residente em Belo Horizonte, ter simpatia, desembaraço, samba no pé e amar o Carnaval. A premiação para Rei e Rainha eleitos é de R$ 12 mil e, para a Princesa eleita, R$ 9 mil.

Premiação são para Rei e Rainha e a Princesa do Carnaval 2020

A eleição acontece em 1º de dezembro, em local ainda a ser definido e comunicado pela Belotur em tempo hábil. Trata-se do primeiro evento oficial do Carnaval de Belo Horizonte. Rei, Rainha e Princesa eleitos terão uma agenda intensa até o fim do período carnavalesco na cidade. A Corte Momesca também se coloca à disposição para realizar até 15 apresentações durante o ano de acordo com direcionamento da Belotur.

Confira os regulamentos para inscrição do Rei Momo e da Rainha e Princesa da Corte Real Momesca do Carnaval de Belo Horizonte 2020.

Pré-requisitos

Os interessados em fazer parte da Corte Momesca do Carnaval de Belo Horizonte 2020 precisam ser brasileiros, residentes em Belo Horizonte, ter no mínimo 18 anos e com o primeiro grau completo. Além disso, precisam ser amantes do samba e da folia carnavalesca. Não poderão participar os ganhadores do concurso entre os anos de 2017 e 2019, bem como pessoas que tenham vínculo com qualquer órgão da administração direta ou indireta da Prefeitura de Belo Horizonte.

Premiação e inscrição

Os candidatos serão julgados por uma comissão formada por cinco jurados indicados pela Belotur. Serão avaliados os seguintes quesitos: comunicação, simpatia e espírito carnavalesco; samba no pé; desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão e elegância.

O Rei e a Rainha vão receber, da Belotur, o prêmio de R$ 12 mil cada. Já a Princesa receberá o prêmio de R$ 9 mil. Além disso, o figurino utilizado pela Corte durante o mandato fica para os vencedores.

Vale ressaltar que a premiação para a Corte Momesca, assim como todo o orçamento do Carnaval de Belo Horizonte 2020, é proveniente de investimento privado, captado por meio de Edital de Patrocínio. A proposta vencedora do chamamento para o Carnaval 2019/2020, oferecida pela Do Brasil Projetos e Eventos, foi de R$ 10,5 milhões em verba direta, sendo R$ 4,5 milhões para 2019 e R$ 6 milhões para 2020, além de planilhas de estruturas e serviços no valor de R$ 8 milhões para cada ano, o que gera uma economia significativa nos investimentos por parte da Prefeitura.

No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar cópias, acompanhadas dos originais, dos seguintes documentos: carteira de identidade; CPF; comprovante de residência; certificado ou declaração de escolaridade; número de inscrição no INSS/PIS, PASEP ou NIT; atestado de bons antecedentes; atestado médico de aptidão física, atestando ótimas condições de saúde; e declaração, de próprio punho, informando não ser servidor público e não possuir vínculo com qualquer órgão da administração direta ou indireta da Prefeitura de Belo Horizonte.

Confira os detalhes das inscrições nos regulamentos

- Concurso de Rainha e Princesa

- Concurso de Rei Momo